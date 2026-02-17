Графики отключения света в Одесской области 18 февраля позволяют заранее спланировать свои дела и подготовиться к возможным временным перебоям с электричеством.

В Одесской области обнародованы графики отключения света на 18 февраля в связи с плановыми ремонтными и профилактическими работами, пишет Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Специалисты «Одеські електромережі» подготовили детальное расписание отключений, проводимых с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях. Графики отключения света в Одесской области на 18 февраля позволяют жителям заблаговременно спланировать свои дела и подготовиться к возможным временным перебоям со светом.

«Одесские электросети» будут проводить профилактические работы в рамках Черноморского городского территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 8 до 19 часов в населенных пунктах:

Малодолынське улицы:

Космонавтив — 1–4, 3А, 10, 10А, 11, 11/2, 12–42А, 43–49В, 50, 52–55/1, 58, 60, 6, 7–9

Мыру — 1, 1/6, 1/12, 7, 7/2, 7/А, 8, 9, 9А, 11-А, 11Б, 12, 12/2, 12А, 13, 13/1, 13А–13Г, 13Д, 14–17Б, 19, 19А, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 33Б, 35, 37, 39, 39/2, 3А, 3Б, 41, 41А, 43, 45, 47, 51, 51/2

Паромна — 2, 4/2, 4/3

Савинова — 3/Б, 23, 23/М, 32, 32/А, 34, 34/А, 36/А, 38, б/н/ТП2823

Савинова Едуарда — 21, 23, 25, 29

пров. Битнера Сергия — 25

пров. Весняный — 1

Черноморськ улица:

Данченка - 1/52/н

Куяльницкая сельская объединенная территориальная община предупредила, что в связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах с 13 до 17 часов:

Федоривка улицы: — Томачивська — все дома, Шкильна — все дома

— Томачивська — все дома, Шкильна — все дома Качуривка улицы: — Центральна, Новоселів, Зелена — все дома

— Центральна, Новоселів, Зелена — все дома Ставкы улицы: — Лисна, Хмельныцька — все дома

— Лисна, Хмельныцька — все дома Вышневе улицы: — Центральна, Перемогы - все дома

— Центральна, Перемогы - все дома Вестернычаны: — все дома

— все дома Велыка Киндративка: — все дома

— все дома Петривка: — все дома

все дома Новый Мыр: Степова — все дома

Степова — все дома Оброчне: — все дома

Жителей просят заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 10 февраля, учесть это при планировании ежедневных дел и пользоваться электроприборами с осторожностью.

ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram.

