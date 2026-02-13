Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают для женщин и людей постарше, которые потеряли собственные дома из-за войны, сообщает Politeka.

В Одессе доступны несколько форматов размещения для внутренне перемещенных лиц. Один из вариантов – отдельная комната в двухкомнатной квартире, где проживает 68-летняя женщина. Предложение ориентировано на переселенцы, заинтересованные в спокойном общем быту и ежедневном общении. Связь с владелицей возможна в дневное время.

Еще одна возможность – трехкомнатное помещение на первом этаже с полным набором удобств. Одесская семья готова бесплатно поселить одинокую женщину пенсионного возраста 60–70 лет для долгосрочного проживания. Среди условий – дружелюбный характер, отсутствие вредных привычек и потеря собственного жилья. Хозяева уверяют в поддержке и безопасной среде.

Отдельно стоящее проживание в частном доме с индивидуальной комнатой. Вариант рассчитан на женщин до 55 лет, чистоплотных и неконфликтных. Жилищные условия бесплатны, вместо этого предусмотрена помощь с несложными домашними делами.

Представители общественных инициатив советуют перед заселением обсуждать все детали, иметь документы для подтверждения статуса ВПЛ и регулярно проверять актуальность объявлений.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается важным инструментом поддержки переселенцев, обеспечивая им стабильность, крышу над головой и базовое чувство безопасности.

Специалисты советуют обращаться только к проверенным источникам и заранее уточнять условия проживания перед заселением.

