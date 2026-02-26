Всі, хто шукає дах над головою, можуть розраховувати на безкоштовне житло для ВПО в Львівській області, що готове приймати переселенців негайно.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області готове приймати переселенців, повідомляє Politeka.

У Львівській області переселенці, які потребують тимчасового прихистку, можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО в рамках державної підтримки.

Оформлення заявок відбувається через державний портал «Дія» або у місцевих органах самоврядування. Помешкання надаються з фонду, сформованого владою, терміном до 12 місяців із можливістю продовження, якщо інші варіанти відсутні.

Розподіл житла здійснюється за бальною системою. При оцінці враховують соціальні умови, склад родини та рівень потреби. Першочергово забезпечують дахом над головою багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітних жінок, людей з інвалідністю та літніх осіб, чиї оселі пошкоджені або зруйновані. Мінімальна площа становить шість квадратних метрів на кожного мешканця.

Щоб оформити тимчасове розміщення, переселенці мають стати на облік у ЦНАПі, районній адміністрації або виконавчих органах громади. Кожному заявнику присвоюють унікальний номер для подальшого розгляду. Необхідні документи включають паспорт, довідку переселенця, ідентифікаційний код, підтвердження родинних зв’язків та документи про пільги. Факт втрати житла підтверджується заявою членів домогосподарства.

Відмову можуть надати лише у разі неповного пакета документів або надання недостовірної інформації. Таке рішення можна оскаржити в судовому порядку.

Переселенцям без пріоритетного статусу радять користуватися сервісом «Прихисток», контакт-центрами громад або перевіреними волонтерськими платформами. Там усі пропозиції житла проходять додаткову перевірку та оновлюються в реальному часі, що дозволяє швидко знайти доступний варіант.

Всі, хто шукає дах над головою, можуть розраховувати на безкоштовне житло для ВПО в Львівській області, що готове приймати переселенців негайно.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Львівській області: цінники на базові товари різко змінилися.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Ужгороді: як містяни реагують на нові тарифи.