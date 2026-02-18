Новый график движения транспорта в Запорожской области направлен на повышение комфорта и безопасности пассажиров в городе.

В Запорожье с 17 февраля 2026 г. вступает в силу новый график движения транспорта для отдельных городских автобусных маршрутов, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Запорожье Электротранс .

Изменения введены с учетом многочисленных обращений пассажиров и повышения удобства передвижения по городу в вечернее время.

В частности, корректировки касаются маршрутов №56 и №94.

Маршрут №56 (будние дни):

Отправление от остановки «Комбинат «Запорожсталь» перенесено с 18:20 на 18:30.

Отправление от остановки "Майдан Воли" изменено с 19:05 на 19:20.

Таким образом, в вечерний период интервал движения будет лучше синхронизирован с пассажиропотоком после завершения рабочего дня, что позволит избежать больших скоплений на остановках.

Маршрут №94 (выходные дни):

Отправление от остановки «ул. Б. Помехи» изменено с 17:34 на 17:22.

Отправление от остановки "Симферопольское шоссе" перенесено с 19:02 на 18:53.

Эти изменения призваны сделать передвижение по городу более комфортным в выходные и оптимизировать вечерние рейсы. Пассажиры получат возможность планировать поездки более точно и без лишнего ожидания.

Городские власти подчеркивают, что стоит заранее ознакомиться с обновленным расписанием и учесть новое время отправления при планировании поездок. В случае дальнейших корректировок информация будет опубликована дополнительно на официальных ресурсах.

Благодаря таким изменениям запорожцы смогут более эффективно пользоваться общественным транспортом и оптимально распределять свое время в вечерний период. Новый график движения транспорта в Запорожской области направлен на повышение комфорта и безопасности пассажиров в городе.

