У Запоріжжі з 17 лютого 2026 року набуває чинності новий графік руху транспорту для окремих міських автобусних маршрутів, передає Politeka.

Інформацію про це надає Запоріжжяелектротранс.

Зміни запроваджені з урахуванням численних звернень пасажирів та для підвищення зручності пересування містом у вечірній час.

Зокрема, коригування стосуються маршрутів №56 та №94.

Маршрут №56 (будні дні):

Відправлення від зупинки «Комбінат «Запоріжсталь» перенесено з 18:20 на 18:30.

Відправлення від зупинки «Майдан Волі» змінено з 19:05 на 19:20.

Таким чином, у вечірній період інтервал руху буде краще синхронізований з пасажиропотоком після завершення робочого дня, що дозволить уникнути великих скупчень на зупинках.

Маршрут №94 (вихідні дні):

Відправлення від зупинки «вул. Б. Завади» змінено з 17:34 на 17:22.

Відправлення від зупинки «Сімферопольське шосе» перенесено з 19:02 на 18:53.

Ці зміни покликані зробити пересування містом більш комфортним у вихідні дні та оптимізувати вечірні рейси. Пасажири отримають можливість планувати поїздки точніше та без зайвого очікування.

Міська влада наголошує, що варто завчасно ознайомитися з оновленим розкладом та врахувати новий час відправлення під час планування поїздок. У разі подальших коригувань інформація буде оприлюднена додатково на офіційних ресурсах.

Завдяки таким змінам, запоріжці зможуть більш ефективно користуватися громадським транспортом і оптимально розподіляти свій час у вечірній період. Новий графік руху транспорту в Запоріжжі спрямований на підвищення комфорту та безпеки пасажирів у місті.

