Графики отключения света в Сумской области на 19 февраля связаны с техническим обслуживанием оборудования, обновлением и модернизацией электросетей.

Графики отключения света в Сумской области на 19 февраля охватят часть региона, где будут производиться профилактические работы, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго» .

Графики отключения света в Сумской области на 19 февраля связаны с техническим обслуживанием оборудования, обновлением и модернизацией электросетей, а также выполнением комплекса работ по повышению стабильности и надежности энергосистемы города.

С 9 до 15 часов электричество выключат в городе Кролевець. Ограничения носят локальный характер и охватывают только следующие адреса:

Грушева — № 5, 7–21, 23, 25–34, 36, 12Z, 17А;

Трудова — № 9, 11, 14, 16;

Спортывна — № 3–16, 18, 20, 22, 24, 26, 28–30;

Мыру — № 9, 9Z;

Холодноярська — № 6;

8 Березня — № 16, 16/25, 16/29, 18, 18/1, 22В;

Райська — № 1.

С 9 до 15 часов электричество выключат в части домов в городе Ромны. Свет исчезнет по адресам:

Вознесенська — № 14Е;

1-й Засульськои — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18;

Лисна — № 2, 3, 5, 6, 7, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 19, 21, 22;

Лисова — № 10;

Засульська — № 1, 2, 2А, 2В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 82, 88, 100, 102;

Корживська — № 44, 44Б, 65, 65/1, 65/4, 65/38, 65/39, 65/65, 65/99, 82;

Свободы — № 2, 2Б, 2Г, 2Д, 2Е, 2Є, 2Ж, 6, 8, 10, 16;

Шевченка — № 7/1, 7/4;

Полтавська — № 14А, 16, 16А, 26;

Аптекарська — № 2.

С 9 до 15 часов обесточивания охватят город Глухив, однако света не будет в домах, расположенных на улице:

Благодатна — № 26–31, 33, 35, 37, 39, 41;

Валова — № 2–24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А;

Вознесенська — № 13, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90;

пров. Вознесенськый — № 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 28;

Генерала Грекова — № 24;

Героив Небеснои Сотни — № 5;

Ентузиастив — № 2–28 (парні);

Евгена Коновальця — № 1;

Игоря Билевыча — № 1–55, 57, 57А, 59, 61, 63 (включительно з 6А, 11Г, 19А);

Инстытутська — № 3–19, 21, 29, 32–38, 37Г, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

Каплунова — № 1–21, 23, 25, 27 (включительно з 10А, 16А);

Кыивська — № 2Г, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 30, 30/32, 32, 34, 36, 36/19, 36А, 38/17, 40, 42–46, 49.

С 8:30 до 14:30 вводятся дополнительные графики отключения света в Конотопе. Они охватят только отдельные улицы города:

Професийна — № 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25;

Богдана Хмельныцького — № 6А, 16;

Даниеля Мориса — № 1, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 16;

пл. Европейська — № 6;

Прывокзальна — № 3, 5, 9.

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах: для кого доступна эта программа.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах: кто может принять участие в этой программе.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Сумской области: как "Укрзалізниця" изменила маршруты.