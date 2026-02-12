Новый график движения транспорта в Сумах должен улучшить сообщение между общиной и близлежащими населенными пунктами.

Новый график движения транспорта в Сумах начнет действовать с 12 февраля для маршрута №172 «Сумы – Стецьковка», сообщает Politeka.

Автобус будет курсировать по постоянному расписанию.

Коммунальный рейс соединяет областной центр со Стецьковкой. Отправка осуществляется с автостанции в Сумах в центр села.

Время выезда из города: 06:00, 07:25, 09:30, 10:57, 12:31, 14:00, 15:50, 17:25, 18:47.

В обратном направлении из Стецьковки транспорт отправляется в 06:40, 08:05, 10:10, 11:37, 13:11, 14:40, 16:30, 18:05, 19:25.

В КП "Электроавтотранс" сообщили, что стоимость билета составляет 20 гривен. Пассажиров обслуживают автобусы предприятия.

Введение стабильного расписания позволит жителям старостинского округа точнее планировать поездки в областной центр и обратно. В городском совете отмечают, что новый график движения транспорта в Сумах должен улучшить сообщение между обществом и близлежащими населенными пунктами.

Кроме того, в Сумской области также был введен новый график движения поездов.

Поезда будут следовать более южным маршрутом через Лубны, Миргород, Полтаву и Люботин. В то же время для путешественников сохранили варианты доезда в нужные населенные пункты благодаря удобным пересадкам.

В «Укрзализныце» также уточнили, что обновленное расписание в пределах региона предполагает назначение дополнительного скоростного поезда №213/214 по направлению Харьков-Сумы.

Состав курсирует ежедневно с 7 февраля 2026 с остановками в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце. Отправление из Харькова – в 09:00, прибытие в Сумы – в 12:17.

В обратном направлении отправление из Сум происходит в 12:57 с прибытием в Харьков в 16:01. Этот рейс стал ключевым для удобных пересадок в обоих направлениях и помогает жителям регионов планировать дальнейшие путешествия.

