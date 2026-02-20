Размер субсидии для пенсионеров в Винницкой области определяется индивидуально для каждого домохозяйства.

Субсидии для пенсионеров на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначаются в Винницкой области раз в год, пишет Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Размер пособия определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом совокупного дохода за предыдущий календарный год. При этом минимальная социальная норма твердого топлива составляет 2 тонны в год.

В ПФУ отмечают, что такая субсидия может предоставляться одновременно с жилищной субсидией на оплату коммунальных услуг — электроэнергию, газ для приготовления пищи, водоснабжение и вывоз мусора.

Претендовать на помощь могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, легально проживающие на территории государства.

Основные условия для назначения субсидии – отсутствие централизованного отопления и невозможность обогрева жилья газом или электроэнергией.

Подать заявление на назначение субсидии для пенсионеров в Винницкой области можно двумя способами – лично или онлайн.

Личное обращение возможно через сервисные центры Пенсионного фонда, органы местного самоуправления или Центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Дистанционно подать документы можно через веб-портал электронных услуг ПФУ, сайт Министерства социальной политики или портал «Действие».

Для оформления субсидии необходимо подготовить заявление и декларацию установленной формы, договор аренды жилья (если он заключен), копию договора о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги (при наличии), а также справку о доходах — в случае, если соответствующая информация отсутствует в государственных реестрах.

