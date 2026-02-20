Субсидии для пенсионеров на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначаются в Винницкой области раз в год, пишет Politeka.net.
Детали раскрыли в ПФУ.
Размер пособия определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом совокупного дохода за предыдущий календарный год. При этом минимальная социальная норма твердого топлива составляет 2 тонны в год.
В ПФУ отмечают, что такая субсидия может предоставляться одновременно с жилищной субсидией на оплату коммунальных услуг — электроэнергию, газ для приготовления пищи, водоснабжение и вывоз мусора.
Претендовать на помощь могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, легально проживающие на территории государства.
Основные условия для назначения субсидии – отсутствие централизованного отопления и невозможность обогрева жилья газом или электроэнергией.
Подать заявление на назначение субсидии для пенсионеров в Винницкой области можно двумя способами – лично или онлайн.
Личное обращение возможно через сервисные центры Пенсионного фонда, органы местного самоуправления или Центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Дистанционно подать документы можно через веб-портал электронных услуг ПФУ, сайт Министерства социальной политики или портал «Действие».
Для оформления субсидии необходимо подготовить заявление и декларацию установленной формы, договор аренды жилья (если он заключен), копию договора о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги (при наличии), а также справку о доходах — в случае, если соответствующая информация отсутствует в государственных реестрах.
