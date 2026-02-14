Подорожание проезда в Винницкой области произошло до 120 грн., передает Politeka.

С 15 января 2026 билеты на автобусы маршрута «Винница-Казатин» подорожали до 120 гривен. Удорожание проезда в Винницкой области стало темой обсуждения среди пассажиров и местных жителей.

Первые уведомления об изменении стоимости появились в социальных сетях, когда пользователи опубликовали фотографии объявления о повышении тарифов.

Причиной пересмотра цен перевозчики называют рост расходов на горючее, обслуживание автобусов и другие составляющие, длительно остававшиеся без изменений.

Маршрут "Винница-Казатин" охватывает 85 километров. Ранее тариф был ниже экономически обоснованного, поэтому новая цена теперь более точно отражает фактические расходы на перевозку пассажиров.

Повышение производится постепенно, чтобы минимизировать финансовое давление на пользователей. Стоит отметить, что изменение тарифов происходит не только на этом направлении, но и на других рейсах в регионе.

Администрации транспортных компаний пытаются сохранить баланс между доступностью услуг и экономической целесообразностью. Стоимость поездки на разных маршрутах определяется в зависимости от расстояния и стоимости перевозок.

До этого цены на рейс «Винница-Казатин» оставались неизменными в течение длительного времени. Поэтому фактическая стоимость проезда была ниже рыночной. Новый тариф позволяет выровнять расценки по другим направлениям в Винницкой области и обеспечить стабильную работу перевозчиков.

Местным жителям Винницы и Казатина придется привыкать к новым условиям. Удорожание проезда в Винницкой области является результатом экономических изменений, которые повлияли на себестоимость перевозок и финансовую ситуацию компаний.

