Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована насамперед на літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через центр «Єднання», який опікується людьми поважного віку та внутрішньо переміщеними особами, повідомляє Politeka.

Осередок функціонує в межах Олександрівської громади та приймає відвідувачів у будні.

Громадянам видають продуктові набори, засоби гігієни й речі першої потреби. Підтримку отримують місцеві жителі та переселенці, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Волонтери проводять персональні консультації, пояснюють умови державних програм і допомагають зорієнтуватися серед доступних форматів соціальної підтримки. Для багатьох вразливих категорій цей простір став ключовою точкою звернення.

Окрему увагу зосереджують на Покровському напрямку, де кількість запитів залишається високою. Ресурси спрямовують самотнім громадянам та родинам, які не здатні самостійно забезпечити базові потреби.

Прийом триває з 9:00 до 17:00. Фахівці опрацьовують звернення, надають роз’яснення й супроводжують під час підготовки необхідних документів.

Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована насамперед на літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями. Актуальні графіки видачі публікують в офіційному Telegram-каналі установи.

Мешканцям радять стежити за оновленнями та звертатися завчасно, щоб отримати підтримку без затримок і стабілізувати щоденні потреби.

Крім того, гуманітарну допомогу можна отримати й в Одесі. Проєкт працює на постійній основі та передбачає не лише гарячі обіди, а й можливість отримати теплі напої та консультації від волонтерів.

