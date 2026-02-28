Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі охоплює не лише харчування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі поновилася на початку січня 2026 року після нетривалої паузи, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує волонтерський простір «Гостинна хата» в межах сезону «Їжа Життя».

Щодня команда готує гарячі обіди та напої. Видача стартує о 12:30 за адресою Водопровідна, 13. Підтримку надають людям поважного віку й внутрішньо переміщеним громадянам, які опинилися у складних обставинах.

Організатори просять мешканців повідомляти про тих, хто потребує найбільшої уваги. Такий підхід дає змогу оперативно реагувати на звернення та спрямовувати ресурси адресно.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі охоплює не лише харчування. У просторі проводять консультації із соціальних питань, роз’яснюють доступні сервіси та створюють можливості для спілкування, що позитивно впливає на самопочуття відвідувачів.

Додатково передбачено адресну підтримку для осіб із серйозними фінансовими труднощами. Волонтери доставляють готові страви додому й забезпечують базовий супровід.

Від початку поновлення роботи здійснено 483 виїзди з гарячою їжею. Щодня підтримку отримують понад сімдесят людей, серед них самотні мешканці та родини з дітьми. Це дозволяє зменшити навантаження на пункт видачі.

У центрі радять завчасно уточнювати графік та стежити за офіційними повідомленнями. Такий підхід допомагає планувати обсяги приготування і забезпечувати стабільну роздачу страв.

Організатори наголошують, що проєкт триватиме й надалі за умови стабільної підтримки партнерів та наявності ресурсів.

