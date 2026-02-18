В Полтаве периодически организуют бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, поэтому рассказываем, где узнать актуальную информацию.

Жителям общины советуют внимательно следить за официальными страницами организаций и благотворительных фондов, чтобы не пропустить выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, сообщает Politeka.

Даты выдачи, условия участия и список помощи могут изменяться в зависимости от наличия ресурсов.

В частности, информацию о новых программах поддержки регулярно публикуют в социальных сетях и телеграмм-каналах, где также размещают инструкции по регистрации и список необходимых документов.

Одним из таких источников является официальный телеграмм-канал «Церковь Спасения Помощь». Там сообщают о новых возможностях получить бесплатные продукты, условия участия и формы регистрации.

Волонтеры принимают ВПЛ и пенсионеров по адресу: проспект Мира, 24 в Полтаве. Именно по каналу можно узнать, когда планируется следующая поддержка.

Организаторы отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве распределяют в рамках благотворительных инициатив, поэтому информация обновляется нерегулярно и зависит от объемов полученной поддержки.

Также помощь в регионе оказывает благотворительная организация «Каритас». В частности, с 8 января здесь производили выдачу специализированных гигиенических наборов для внутренне перемещенных лиц, переехавших в Полтавскую область.

Время от времени там оказывают и продовольственную помощь. Чтобы не пропустить объявление о выдаче, условиях и списке необходимых документов, следует следить за официальной страницей в Фейсбуке.

Там оперативно информируют не только о продуктовых пособиях, но и о другой гуманитарной поддержке и возможности ее получить.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.