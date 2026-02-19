Новый график движения поездов в Тернопольской области носит временный характер и связан с необходимостью обновления и технического обслуживания инфраструктуры.

Новый график движения поездов в Тернопольской области ввела компания-перевозчик на части популярных у украинцев маршрутов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

В связи с проведением плановых ремонтных работ в конце февраля и начале марта в отдельных регионах Украины временно изменится расписание движения ряда пригородных поездов в Тернопольской области. Новый график движения затронет маршруты не только на Тернопольщине, но и по территории Львовской, Ивано-Франковской областей и Буковины.

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля и 2 марта на Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковской и Буковине по измененному графику будут курсировать следующие поезда:

№6041 Тернополь – Львов — отправка в 08:31 (взамен 08:39).

№6042 Львов – Тернополь — отправка в 10:03 (взамен 08:46), прибытие в 13:35 (взамен 11:49).

№6452 Коломыя - Залещики - отправление в 08:34 (взамен 08:16).

№6470/6469 Черновцы – Коломыя — отправление в 05:17 (вместо 05:33), прибытие в 07:22 (вместо 07:46).

№6472/6471 Коломыя – Черновцы — отправление в 05:40 (вместо 05:08), прибытие в 07:34 (вместо 07:29).

Изменения в графике носят временный характер и связаны с необходимостью обновления и технического обслуживания инфраструктуры. Работы направлены на повышение безопасности движения и улучшение качества железнодорожного сообщения для пассажиров.

Пассажирам рекомендуется предварительно проверять время отправления и прибытия своих рейсов во избежание недоразумений и спланировать путешествие максимально комфортно. Особенно это важно для тех, кто совершает пересадки или имеет стыковку с другими видами транспорта.

Актуальное расписание, а также информацию о возможных дополнительных изменениях можно найти на официальном сайте Укрзализныци в разделе «Изменения в расписании».

