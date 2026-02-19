Графики отключения света в Киевской области намечены на 20 февраля, однако они носят лишь локальный характер, сообщает Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Київські регіональні електромережі».
Жители призывают заранее ознакомиться с графиками отключений света в Киевской области на 20 февраля и учесть возможные перебои электроснабжения при планировании дел.
В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «Київські регіональні електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах Великодимерского территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 13 до 19 часов в селе Михайловка на улицах:
- Дружба, Набережная, Полевая.
Также с 8:00 до 20:00 также будут действовать обесточенные. В то же время, ограничения будут касаться не всех районов, а только домов, расположенных на определенных населенных пунктах:
- с. Дмитровка, ул. Молодежная, дом. 9
- село Мила, улица Столичная 2Г.
С 8 до 19 часов в пределах Боярска городская территориальная община будут отключения в селе Тарасивка:
- Гоголя Мыколы — №2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 14; 15; 16А; 16Б; 18; 18А; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 28А
- Зелена — №1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11
- Квитнева — №1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 28; 28-А; 30А; 31; 32
- Лисова — №2; 3; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 26; 27; 28; 32
- Мыру — №1; 2; 2А; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 21; 22; 23; 24; 25; 25А; 26; 27; 28А; 29; 30; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 43; 44; 44Б; 45; 45-А; 45-Б; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 55-А; 55Б; 56; 58А; 0012
- Набережна — №1; 2А; 2Б; 3; 3А; 4; 5; 6; 8А; 9; 10; 10А; 11; 13
- Партызанська — №1; 5; 6; 7; 8; 11; 12
- Яблунева — №1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 29; 30; 31; 32; 32А; 33; 35А; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 44; 47; 49А; 50; 52; 53; 54; 54А
С целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электросетях будут плановые профилактические работы на территории Мироновской общины. В связи с этими работами в селе Карапиши 20 февраля 2026 года будет временно прекращаться подача электроэнергии с 09:00 до 16:00 на следующих улицах:
- ул. Набережная, Богуславская, В. Пастушенко, Луговая.
Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых ДТЭК «Київські регіональні електромережі», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение».
