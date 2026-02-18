Ограничения движения в Ужгороде временные и связанные с модернизацией инфраструктуры.

Ограничение движения в Ужгороде было введено на улице Карпатской Украины, передает Politeka.

Такую информацию сообщили в Департаменте городской инфраструктуры. Речь идет о участке на въезде в город.

С 17 февраля для транспорта была закрыта правая полоса на отрезке между улицами Проектной и Максима Полевого. Проезд в этом направлении затруднен из-за проведения ремонтных мероприятий.

На локации демонтируют бордюрный камень и производят фрезерование дорожного покрытия. Работы производятся в рамках продолжения капитального обновления этой магистрали.

В мэрии отмечают, что такие ограничения движения в Ужгороде временные и связанные с модернизацией инфраструктуры.

Водители призывают быть внимательными, ориентироваться на установленные знаки и планировать маршрут заранее, чтобы избежать скопления транспорта.

Кроме того, в Закарпатской области был введен новый график движения поездов.

Теперь электропоезд отправляется со станции Берегово в 08:35 вместо 08:10.

Согласно обновленному графику, пригородный экспресс прибывает в Великой Бойгани в 08:48, в Косин — в 09:01, в Батрад — в 09:10, а конечной точкой маршрута Батево — в 09:20.

Путешественникам советуют обратить внимание на измененное время отправления и прибытия во избежание лишнего ожидания на платформе. Для тех, кто регулярно пользуется этим направлением, новый график может оказаться более удобным.

Ранее сообщалось о намерении запустить брендированный пассажирский состав Sakura train, который будет курсировать по маршруту Ужгород - Киев во время сезона цветения сакур. Проект предусматривает тематическое оформление вагонов с изображением цветов, обновленные маршрутные табло и информационные материалы об украинско-японском партнерстве.

