В Винницкой области на 20 февраля намечены дополнительные отключения света в связи с проведением плановых работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте «Вінницяобленерго».

Специалисты при работе будут выполнять техническое обслуживание и модернизацию сетей, поэтому в отдельных населенных пунктах возможны временные перебои с электроснабжением. Графики плановых отключений света в Винницкой области на 20 февраля составлены заранее, чтобы жители могли заранее подготовиться к возможным неудобствам.

С 9:00 до 17:00 в населенном пункте Рожычна электроснабжение будет временно отсутствовать из-за плановых работ на сетях. Дополнительные отключения будут касаться только отдельных улиц:

Задвирна: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 58

Лисова: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 46

Молодижна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 17

Набережна: 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68, 72, 74

С. Козловои: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 52, 56, 58, 66, 70, 78, 80, 82, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 106

Центральна: 1

Яблунева: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 46, 48, 50, 52

В то же время в населенном пункте Сабаривка свет также будет выключен с 9 до 17 часов по плану работ по конкретным адресам:

Варшавська: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Дивоччына: 5, 24, 25, 26, 27, 28

И. Франка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28

Леси Украинкы: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34

Лисова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Партызанська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Подилля: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18

Тараса Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Шкильна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53

Ярослава Курасова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Также с 9:00 до 17:00 электроснабжение ограничено в селе Юшкивци, где работы охватят дома на определенных улицах:

1 Травня: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;

Бр. Мыхайлышеных: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30;

Вышнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 25;

Мильошына: 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

Набережна: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 18А, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38;

Шевченка: 1А, 2, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 41;

Шкильна: 2, 3, 4, 5А, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

