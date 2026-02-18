Ранее ознакомление с графиками отключения света в Одесской области на 19 февраля позволит жителям области спланировать свои дела.

В Одесской области были обнародованы графики плановых отключений электроэнергии на 19 февраля в связи с проведением ремонтных и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Специалисты «Одеські електромережі» подготовили детальное расписание отключений, проводимых для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях. Ранее ознакомление с графиками отключения света в Одесской области на 19 февраля позволяет жителям области спланировать свои дела и подготовиться к возможным временным перебоям со светом.

Чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвращения аварий в электросетях, будут проводиться профилактические работы в селе Борщи. В этой связи будет временное отключение электроэнергии с 08:00 до 18:00 на улице Лесная.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК «Одесские электросети» будет проводить профилактические работы 19 февраля в Беляевке. В связи с выполнением данных работ с 9.00 до 18.00 будет отключение электроэнергии на следующих улицах:

Хуторская; Николаевская; Свободы; Майская; Шевченко; пров. И-й Успенский.

Также 19 февраля 2026 будет осуществлено отключение электроэнергии с 08.00 до 18.00 в селе Каролино-Бугаз на улицах:

Абрикосовая, Строительная, Виноградная, Довженко, Дружбы, Индустриальная, Каштановая, Цветочная, Лиманская, Одесская, Ожиновая, Урожайная, Фруктовая, Черноморская, Ягодная, ГОС Каролино, пер. 2-й Одесский, 3-й Одесский, 4-й Одесский. Брусничный, Грушевой, Индустриальный, Персиковый, Клубничный, Тепличный, Третий Одесский, с.т. ул. Земляничная, СК Каролино, ул. Клубничная, Урожайная, Виноградная.

Жителей просят заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 10 февраля, учесть это при планировании ежедневных дел и пользоваться электроприборами с осторожностью.

ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram.

