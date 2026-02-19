Новий графік руху поїздів в Тернопільській області має тимчасовий характер і пов’язані з необхідністю оновлення та технічного обслуговування інфраструктури.

Новий графік руху поїздів в Тернопільській області ввела компанія-перевізник на частині маршрутів, що користуються популярністю у українців, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт наприкінці лютого та на початку березня в окремих регіонах України тимчасово зміниться розклад руху низки приміських поїздів в Тернопільській області. Новий графік руху торкнеться маршрутів не тільки Тернопольщини, а й території Львівської, Івано-Франківської областей та Буковини.

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 лютого та 2 березня на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині та Буковині за зміненим графіком курсуватимуть такі поїзди:

№6041 Тернопіль – Львів — відправка о 08:31 (натомість 08:39).

№6042 Львів – Тернопіль — відправка о 10:03 (натомість 08:46), прибуття о 13:35 (замість 11:49).

№6452 Коломия – Заліщики — відправлення о 08:34 (натомість 08:16).

№6470/6469 Чернівці – Коломия — відправлення о 05:17 (натомість 05:33), прибуття о 07:22 (замість 07:46).

№6472/6471 Коломия – Чернівці — відправлення о 05:40 (замість 05:08), прибуття о 07:34 (замість 07:29).

Зміни у графіку мають тимчасовий характер і пов’язані з необхідністю оновлення та технічного обслуговування інфраструктури. Роботи спрямовані на підвищення безпеки руху та покращення якості залізничного сполучення для пасажирів.

Пасажирам рекомендується заздалегідь перевіряти час відправлення та прибуття своїх рейсів, аби уникнути непорозумінь та спланувати подорож максимально комфортно. Особливо це важливо для тих, хто здійснює пересадки або має стикування з іншими видами транспорту.

Актуальний постанційний розклад, а також інформацію про можливі додаткові зміни можна знайти на офіційному сайті Укрзалізниці у розділі «Зміни у розкладі».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.