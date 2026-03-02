Саме через ці ресурси реалізується безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області доступне для переселенців, які втратили житло через війну, у межах державної та місцевої підтримки, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює як сільські, так і міські населені пункти, забезпечуючи тимчасовий прихисток для тих, хто цього потребує.

У селі Потоки Жмеринського району доступний будинок на п’ять місць. Оселя, зведена 1987 року, включає чотири кімнати, веранду, дві літні кухні, господарські споруди та погріб. На подвір’ї є криниця, город і плодові дерева. Опалення пічне, газ та централізоване водопостачання відсутні. Власники шукають охайних мешканців без шкідливих звичок, готових доглядати господарство.

У Вінниці на вулиці Лесі Українки пропонуються два місця у будинку для жінок із дітьми. Проживання можливе на різний термін, заселення відкрите з 20 грудня.

Тим, хто планує переїзд, радять визначити пріоритети: безпеку, роботу, доступ до медичної інфраструктури та навчальних закладів. Актуальну інформацію можна знайти на державному проєкті «Там, де вас чекають». Інтерактивна мапа показує контакти координаційних центрів та кількість вільних місць.

Фахівці наголошують на необхідності заздалегідь підготувати документи, уточнити склад сім’ї, потребу в медичній або психологічній підтримці, а також можливість поселення з тваринами. Важливо користуватися перевіреними ресурсами та не сплачувати передоплату. У разі підозрілих дій слід звертатися до поліції за номером 102.

Держава надає тимчасове житло з відповідного фонду терміном до року з можливістю продовження. Мінімальна площа — шість квадратних метрів на кожного мешканця. Першочергово поселення отримують багатодітні родини, вагітні жінки, особи з інвалідністю, люди старшого віку та сім’ї, чиє майно пошкоджене або зруйноване.

Щоб стати на облік, переселенці повинні звернутися до ЦНАПу або органу місцевого самоврядування за місцем перебування та подати заяву з пакетом підтверджувальних документів. Після реєстрації заявнику присвоюють індивідуальний номер для подальшого розгляду.

Окрім державних механізмів, мешканці можуть користуватися платформою «Прихисток», сервісом «Допомагай» або телеграм-ботом «Турботник».

Додатково радять заздалегідь уточнювати наявність місць і умови поселення, щоб спланувати переїзд без затримок.

