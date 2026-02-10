Новая система оплаты за проезд в Виннице внесла еще большее удобство в ежедневное пользование общественным транспортом.

Новая система оплаты за проезд в Виннице означает внедрение цветных QR-кодов, позволяющих быстро рассчитываться в городском транспорте с помощью смартфона, сообщает Politeka.

Новая система оплаты за проезд в Виннице действует для клиентов ПриватБанка и monobank. По информации местной транспортной компании, купить билет можно картой любого банка, независимо от того, какой именно банк выбрал пассажир.

QR-коды нового образца постепенно размещают во всех автобусах и троллейбусах города. Для удобства пользователей QR-коды ПриватБанка имеют желтый цвет, а monobank – розовый.

Оплата через приложение «Приват24» производится просто: нужно сканировать QR-код, выбрать количество билетов и карточку, после чего электронный билет с таймером на 60 минут хранится в разделе «Еще — Транспорт — Городской транспорт».

При использовании камеры смартфона открывается страница в браузере, где выбирают «Проезд», количество билетов и способы расчета, такие как Google Pay, Apple Pay или банковская карта. После подтверждения электронный билет доступен для проверки кондуктором.

Для пользователей monobank процедура похожа. Пассажир сканирует QR-код, нажимает «Подтвердить» и билет открывается в браузере со всеми данными и QR-кодом для проверки.

Через камеру смартфона выбирают количество билетов и способ расчета: monobank, Google Pay, Apple Pay или карту. После завершения оплаты билет сразу доступен на экране.

Таким образом, новая система оплаты за проезд в Виннице делает поездки быстрыми и безопасными, обеспечивая контроль и удобство пассажиров.

