В феврале в Сумской области вступает в силу новый график движения пригородных поездов из-за соображений безопасности.

Новый график движения поездов в Сумской области предусматривает временные изменения маршрутов и времени отправки ряда пассажирских составов, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Сумской области проинформировали в официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци".

Так, с 19 февраля 2026 №6016 курсирует по маршруту Ворожба - Тростянец-Смородино вместо привычного Сумы - Тростянец-Смородино, с отправлением в 20:20 и прибытием в 22:54.

№7010/7009 теперь следует по маршруту Сумы – Полтава-Южная вместо Сумы – Люботин, время – 15:36 и 22:48 соответственно.

С 20 февраля 2026 года изменения коснутся еще трех пассажирских составов. №6014 будет курсировать по маршруту Ворожба – Тростянец-Смородино вместо Ворожба – Сумы (время 10:06 и 13:36).

№6056/6055 будет следовать маршрутом Ахтырка – Сумы вместо Ахтырка – Тростянец-Смородино, с отправлением в 12:16 и прибытием в 15:16. №7012/7011 меняет маршрут на Полтава-Южная – Сумы вместо Люботин – Сумы, время в пути с 06:15 до 14:38.

В пресс-службе "Укрзализныци" отметили, что новый график движения поездов в Сумской области связан не только с техническими потребностями, но и с обеспечением безопасности пассажиров.

В компании указали, что они тщательно мониторят ситуацию в регионе, чтобы каждый рейс оставался максимально защищенным. Оперативные изменения в расписаниях – это решение, направленное на сохранение безопасности.

Пассажиры могут приобрести билеты по обновленным расписаниям через официальный сайт "Укрзализныци" или мобильное приложение.

Специалисты советуют обращать внимание на актуальные изменения перед каждой поездкой, ведь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств маршруты и время отправки могут корректироваться повторно.

