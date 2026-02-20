Пенсионный фонд Украины напоминает, что во избежание потери пенсии жителям Запорожской области необходимо подтвердить факт неполучения выплат от российской федерации до 1 апреля 2026 года, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд.

Это касается лиц, проживающих за границей, на временно оккупированных территориях или выехавших из них.

Пока ежемесячные выплаты пенсии продолжаются, однако это решение временное. Постановление Кабинета Министров Украины от 03 февраля 2026 №126 регламентирует порядок продления пенсионных выплат для тех, кто в 2025 году уже прошел идентификацию, но не сообщил Пенсионный фонд Украины о том, что не получает пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание от органов пенсионного обеспечения РФ.

Для дальнейшего получения средств до 1 апреля 2026 пенсионеры должны обязательно проинформировать Пенсионный фонд Украины о факте неполучения таких выплат.

Сделать это можно тремя способами:

Дистанционно – через личный кабинет на вебпортале ПФУ. В разделе "Дистанционное информирование" необходимо поставить отметку у строки "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации". Во время видеосвязи – ответить специалисту Пенсионного фонда Украины на вопрос о получении или неполучении выплат от России. Ответ зафиксируется в решении об установке или неустановке личности во время видеоидентификации. Лично в сервисном центре – путем подачи заявления о назначении, перерасчете, возобновлении или продлении пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания) с проставлением соответствующей отметки.

Пенсионный фонд также отмечает, что до конца текущего года всем пенсионерам необходимо пройти очередную физическую идентификацию. Это касается тех, кто уже получает выплаты и планирует продолжить их получение после 1 апреля 2026 года.

Соблюдение этих требований позволит избежать риска потери пенсии жителям Запорожской области и обеспечит непрерывность финансового обеспечения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: где можно получить 42 тысячи и кто в списке счастливчиков.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто воспользуется этой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: часть украинцев порадуют неплохой надбавкой, кому повезет.