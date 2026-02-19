Жители Харьковской области, вынужденно покинувшие свои дома из-за военных действий, теперь могут воспользоваться инициативами по предоставлению бесплатного жилья для ВПЛ.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области предоставляется через платформу «Помогай», сообщает Politeka.

Данный проект объединяет неравнодушных граждан и организаций, готовых предоставить бесплатное временное жилье для ВПЛ в Харьковской и других областях Украины.

На сегодняшний день доступны различные варианты помещений для переселенцев. К примеру, в селе Бабаи предлагают дом с двумя комнатами, кухней и необходимой базовой инфраструктурой.

Площадь дома позволяет разместить три человека, есть газ и вода, а также прилегающая территория с погребом и сараем. Хотя ремонт дома минимальный, местная природа и близость леса и озера делают его привлекательным.

В Харькове доступны квартиры с более современными условиями. На улице Деревянко предлагают трехкомнатную квартиру для трех человек со всеми удобствами.

Жилище рассчитано на женщин и детей, возможно содержание домашних животных. Для связи с владельцем необходимо обращаться по номеру 050-552-00-61 по WhatsApp.

Еще один вариант бесплатного жилья для ВПЛ в Харьковской области предлагается на Салтовском шоссе, где предоставляется комната в двухкомнатной квартире.

Владелец готов разместить порядочную женщину, которая будет помогать пожилой хозяйке, проживающей в другой комнате.

Платформа «Помогай» предусматривает удобный поиск временного дома с фильтрами по количеству мест, наличию животных, сроку проживания и другим критериям.

Пользователи могут выбирать оптимальный вариант для себя, учитывая свои потребности и безопасность. Также на платформе работает служба поддержки более 40 операторов, которые помогают пользователям оформить заявку и связаться с владельцами.

