Доплаты для пенсионеров в Киевской области выросли после обновления минимальной пенсии с 1 января 2026, что повлияло на расчет отдельных надбавок.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области перечислили в связи с увеличением минимальной пенсии, базой для ряда выплат, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте ПФУ, именно этот показатель используется для исчисления доплаты для пенсионеров в Киевской области за сверхурочный страховой стаж.

Поэтому его рост автоматически повлиял на размер ежемесячных выплат. Изменения касаются граждан, чей страховой стаж превышает установленную законом норму.

Повышение коснулось женщин старше 30 лет страхового стажа и мужчин со стажем более 35 лет, в том числе и лиц со льготным стажем по Списку №1.

За каждый год работы сверх норматива начисляется 1 процент от минимальной пенсии. По состоянию на 2026 год, это составляет 25,95 гривны за каждый дополнительный год.

На практике это означает, что женщина со страховым стажем 40 лет получает 259,50 грн вместо 236,10 грн в прошлом году. У мужчины с таким же стажем есть 128,75 гривны вместо 118,05 гривны.

Таким образом, ежемесячная прибавка увеличилась на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин. Именно такие изменения формируют обновленные доплаты пенсионерам в Киевской области уже в феврале.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что обращаться с заявлениями для получения надбавки не нужно. Перерасчет производится автоматически, если страховой стаж превышает норматив.

Если же человек прекращает трудовую деятельность, производится дополнительный перерасчет с учетом актуального прожиточного минимума. В таком случае новый размер выплат применяется с месяца, наступающего после увольнения.

