Доплати для пенсіонерів у Київській області зросли після оновлення мінімальної пенсії з 1 січня 2026 року, що вплинуло на розрахунок окремих надбавок.

Доплати для пенсіонерів у Київській області перерахували у зв’язку зі збільшенням мінімальної пенсії, яка є базою для низки виплат, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті ПФУ, саме цей показник використовується для обчислення доплати для пенсіонерів у Київській області за понаднормовий страховий стаж.

Тому його зростання автоматично вплинуло на розмір щомісячних виплат. Зміни стосуються громадян, чий страховий стаж перевищує встановлену законом норму.

Підвищення торкнулося жінок, які мають понад 30 років страхового стажу, та чоловіків зі стажем понад 35 років, зокрема й осіб із пільговим стажем за Списком №1.

За кожен рік роботи понад норматив нараховується 1 відсоток від мінімальної пенсії. Станом на 2026 рік це становить 25,95 гривні за кожен додатковий рік.

На практиці це означає, що жінка зі страховим стажем 40 років отримує 259,50 гривні замість 236,10 гривні торік. Чоловік із таким самим стажем має 128,75 гривні замість 118,05 гривні.

Таким чином, щомісячна надбавка збільшилася на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривні для чоловіків. Саме такі зміни формують оновлені доплати для пенсіонерів у Київській області вже у лютому.

У Пенсійному фонді України наголошують, що звертатися із заявами для отримання надбавки не потрібно. Перерахунок здійснюється автоматично, якщо страховий стаж перевищує норматив.

Якщо ж людина припиняє трудову діяльність, проводиться додатковий перерахунок із урахуванням актуального прожиткового мінімуму. У такому разі новий розмір виплат застосовується з місяця, що настає після звільнення.

Останні новини України:

