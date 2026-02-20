Граждане, потерявшие дом из-за войны, могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области организовано через платформу «Помогай», объединяющую неравнодушных людей и волонтерские организации, готовые предоставить крышу над головой, сообщает Politeka.

На сайте можно найти предложения бесплатного жилья для ВПЛ как в небольших населенных пунктах Киевской области, так и в самом Киеве.

Все объявления проходят ручную проверку, чтобы обеспечить безопасное и пригодное для проживания жилище. Варианты размещения отличаются по типу и условиям: от отдельных комнат до всего дома.

На сегодняшний день платформа предлагает разнообразные варианты бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области. Например, в селе Романков Обуховского района есть трехкомнатный дом на усадебном участке для семейных супругов.

Дом оборудован кухней, ванной, санузлом, автономным отоплением, водоснабжением, электричеством и интернетом. Условием проживания является уход за усадьбой, семья получает ежемесячную доплату за обслуживание.

В Киеве тоже есть возможности для временного проживания. На Парково-Сырецкой одинокой женщине предоставляют отдельную квартиру на микрорайоне Дорогожичи.

Дом предназначен для тех, кто может ухаживать за пожилым родственником, а условия позволяют обеспечить необходимый комфорт для проживания.

Еще один вариант в Киеве по ул. Наталье уже есть для энергичной хозяйки, возможно проживание с ребенком. Нужно беспокоиться о незрячем пожилом человеке мужского пола.

Платформа «Помогай» обеспечивает удобный поиск крыши над головой по критериям количества мест, наличию детей или животных, сроку проживания и другим параметрам.

