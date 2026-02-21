Дефицит продуктов в Черкасской области может стать реальностью уже в ближайшие сезоны.

Дефицит продуктов в Черкасской области может стать ощутимым из-за нехватки сезонных работников в агросекторе, сообщает Politeka.

Производители ягод и фруктов заявляют о риске срыва уборки без привлечения иностранцев или повышения оплаты.

По информации СМИ, все больше украинцев выбирают работу в странах ЕС, где предлагают более высокие ставки и лучшие условия проживания. Из-за этого хозяйства вынуждены искать кадры за границей.

По данным Госстата за 2024 год площадь малинников составляет 5 тысяч гектаров. Если учесть потребность в 15 сборщиках на гектар, в пик сезона нужно более 70 тысяч человек. Отдельно десятки тысяч необходимы для голубики и клубники, еще около 100 тысяч – для яблоневых садов.

Глава Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отмечает: без привлечения иностранных работников собрать малину в 2026 году будет сложно. Под опасностью также экспортные позиции.

На внутреннем рынке удается закрыть всего половину вакансий. Основная причина – уровень дохода. В Молдове в день предлагают 25–30 евро. В Польше платят примерно 5 злотых за килограмм малины, что позволяет заработать до 3000 гривен в смену. Дополнительно снабжают жильем и транспортом.

Некоторые компании уже готовы поднять оплату до 1500 евро в месяц, чтобы удержать людей. Параллельно внедряют самосбор, когда покупатели работают на поле самостоятельно и платят меньше. Крупные производители инвестируют в технику для механизированного сбора.

Рекрутинговые агентства получают запросы на работников из Непала, Индии, Бангладеш и стран Африки. Неквалифицированным обещают от 500 долларов, водителям и операторам — около 800. В то же время закон требует платить иностранцу минимум десять минимальных зарплат и оформлять разрешительные документы.

В парламенте зарегистрированы законопроекты по упрощению этих процедур. Однако эксперты предупреждают: если кадровый дефицит сохранится, дефицит продуктов в Черкасской области может стать реальностью уже в ближайшие сезоны.

