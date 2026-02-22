Синоптики наголошують на необхідності враховувати прогноз погоди на тиждень 23 лютого по 1 березня у Києві при плануванні своїх справ.

Прогноз погоди на тиждень 23 лютого по 1 березня у Києві свідчить, що більшість днів цього періоду будуть хмарними, з короткочасними опадами і невеликими коливаннями температури, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень 23 лютого по 1 березня у Києві надали на сайті sinoptik.ua.

23 лютого у столиці ранкові години розпочнуться похмуро, вдень очікується дощ зі снігом, який пройде до вечора. Температура вдень підніметься до +3°, нічна температура опуститься до -1°.

24 лютого небо залишатиметься вкрите хмарами протягом всього дня. Уночі очікується сильний дощ зі снігом, а зранку йому на зміну прийде звичайний дощ. Денна температура коливатиметься від +2° до +3°, вітер сягатиме 1,9 м/с, ймовірність опадів до 50%.

25 лютого похмуре небо залишиться, опадів не очікується. Температура вдень підніметься до +3°, вночі знизиться до +1°, вітер залишатиметься слабким – до 2,1 м/с.

26 лютого хмарність триматиметься з ранку до вечора, без опадів. Денна температура досягне +4°, вітер 2,4 м/с, а вологість коливатиметься від 62 до 85%.

27 лютого у Києві небо буде затягнуте хмарами весь день, опади не передбачаються. Температура вдень до +3°, вітер – до 2,4 м/с.

28 лютого погода залишатиметься хмарною з ранку до вечора, вдень стовпчик термометра підніметься до +5°, опади відсутні, вітер слабкий – до 2,5 м/с.

1 березня синоптики прогнозують переважно похмурий день із незначним проясненням у ранкові години. Денна температура до +5°, вітер 2,5 м/с, опадів не очікується.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень 23 лютого по 1 березня у Києві показує стабільно похмурі дні, невеликі температурні коливання та відсутність суттєвих опадів у більшості днів тижня.

