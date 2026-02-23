Международная гуманитарная организация NRC продолжает оказывать денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, однако сроки подачи анкет ограничены, сообщает Politeka.net.
Поддержка направлена на украинцев, которые пострадали из-за боевых действий и не могут самостоятельно обеспечить основные потребности: жилье, питание, медикаменты и необходимые вещи.
К получателям помощи относятся: жители активных или недавно деоккупированных территорий, внутренне перемещенные лица и вернувшиеся домой после эвакуации.
При рассмотрении заявлений специалисты оценивают уровень уязвимости каждого домохозяйства. Приоритет предоставляют семьям, где есть: люди с инвалидностью, лица с тяжелыми или хроническими болезнями, многодетные семьи, одинокие родители и пенсионеры без поддержки.
Даже если вы уже получали денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, повторная подача заявки разрешается. Однако предпочтение отдают тем, кто не получал выплаты от международных организаций в течение последних шести месяцев.
Онлайн-регистрация открыта до 12:00 25 февраля и производится исключительно через официальный портал.
Чтобы подать заявку, необходимо:
- открыть сайт в обычном браузере (не через встроенные браузеры мессенджеров);
- разрешить доступ к геолокации, чтобы подтвердить пребывание на территории Украины;
- заполнить анкету, указав данные до 5 человек в домохозяйстве;
- скачать качественные цветные фотографии документов в горизонтальном формате;
- внести фамилию, имя и отчество по паспорту, ИНН совершеннолетних членов семьи, актуальный телефон, email и банковский счет в формате IBAN (UA + 27 символов).
NRC напоминает: организация никогда не запрашивает PIN-код или CVV карты, поэтому не передавайте конфиденциальные данные посторонним.
Своевременная подача заявки позволяет переселенцам и пенсионерам получить финансовую поддержку для покрытия расходов на жилье, продукты и лекарства в условиях военного положения.
