Международная гуманитарная организация NRC продолжает оказывать денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, однако сроки подачи анкет ограничены, сообщает Politeka.net.

Поддержка направлена ​​на украинцев, которые пострадали из-за боевых действий и не могут самостоятельно обеспечить основные потребности: жилье, питание, медикаменты и необходимые вещи.

К получателям помощи относятся: жители активных или недавно деоккупированных территорий, внутренне перемещенные лица и вернувшиеся домой после эвакуации.

При рассмотрении заявлений специалисты оценивают уровень уязвимости каждого домохозяйства. Приоритет предоставляют семьям, где есть: люди с инвалидностью, лица с тяжелыми или хроническими болезнями, многодетные семьи, одинокие родители и пенсионеры без поддержки.

Даже если вы уже получали денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, повторная подача заявки разрешается. Однако предпочтение отдают тем, кто не получал выплаты от международных организаций в течение последних шести месяцев.

Онлайн-регистрация открыта до 12:00 25 февраля и производится исключительно через официальный портал.

Чтобы подать заявку, необходимо:

открыть сайт в обычном браузере (не через встроенные браузеры мессенджеров);

разрешить доступ к геолокации, чтобы подтвердить пребывание на территории Украины;

заполнить анкету, указав данные до 5 человек в домохозяйстве;

скачать качественные цветные фотографии документов в горизонтальном формате;

внести фамилию, имя и отчество по паспорту, ИНН совершеннолетних членов семьи, актуальный телефон, email и банковский счет в формате IBAN (UA + 27 символов).

NRC напоминает: организация никогда не запрашивает PIN-код или CVV карты, поэтому не передавайте конфиденциальные данные посторонним.

Своевременная подача заявки позволяет переселенцам и пенсионерам получить финансовую поддержку для покрытия расходов на жилье, продукты и лекарства в условиях военного положения.

