Міжнародна гуманітарна організація NRC продовжує надавати грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, проте терміни подачі анкет обмежені, повідомляє Politeka.net.

Підтримка спрямована на українців, які постраждали через бойові дії та не можуть самостійно забезпечити базові потреби: житло, харчування, медикаменти та необхідні речі.

До отримувачів допомоги належать: жителі активних або недавно деокупованих територій, внутрішньо переміщені особи та громадяни, що повернулися додому після евакуації.

При розгляді заяв фахівці оцінюють рівень вразливості кожного домогосподарства. Пріоритет надають сім’ям, де є: люди з інвалідністю, особи з тяжкими чи хронічними хворобами, багатодітні родини, самотні батьки та пенсіонери без належної підтримки.

Навіть якщо раніше ви вже отримували грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, повторна подача заявки дозволяється. Проте перевагу надають тим, хто не отримував виплат від міжнародних організацій протягом останніх шести місяців.

Онлайн-реєстрація відкрита до 12:00 25 лютого та здійснюється виключно через офіційний портал.

Щоб подати заявку, необхідно:

відкрити сайт у звичайному браузері (не через вбудовані браузери месенджерів);

дозволити доступ до геолокації, щоб підтвердити перебування на території України;

заповнити анкету, вказавши дані до 5 осіб у домогосподарстві;

завантажити якісні кольорові фотографії документів у горизонтальному форматі;

внести прізвище, ім’я та по батькові за паспортом, ІПН повнолітніх членів родини, актуальний телефон, email та банківський рахунок у форматі IBAN (UA + 27 символів).

NRC нагадує: організація ніколи не запитує PIN-код або CVV картки, тож не передавайте конфіденційні дані стороннім.

Своєчасне подання заявки дозволяє переселенцям і пенсіонерам отримати фінансову підтримку для покриття витрат на житло, продукти та ліки в умовах воєнного стану.

