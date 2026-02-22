В связи с плановыми работами в электросетях в Полтавской области 23 февраля 2026 года будут действовать локальные графики отключения света.

Энергетики предупредили о дополнительных графиках отключения света в пределах Полтавской области на понедельник, 23 февраля 2026, сообщает Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света, по данным облэнерго, в Полтавской области 23 февраля коснутся Чернухинского поселкового территориального общества. С 9:00 до 15:00 произойдет обесточивание в следующих населенных пунктах:

Вороньки (ул. Лесная, 2-9, 11-16, 18, 21, 22, 24, 27, 28) – в связи с проведением работ, связанных с расчисткой трасс воздушных линий электропопередачи;

Кизливка (Загорянская, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 106, 108, 112, 1124, 116; Центральная, 68, 7, 1, пер. Школьный, 4, 8, 10, 12, 14) – для выполнения работ по реализации договоров о присоединении к электрическим сетям системы распределения.

Также дополнительные графики отключения света 23 февраля 2026 будут применяться в пределах Нехворощанского сельского территориального общества в Полтавской области, пишет Politeka.

В селе Нехвороща обесточения будут происходить ориентировочно с 8:00 до 17:00 для домов по адресам ул. Садовая, 1-8, 10, 11, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 46; пер. Родниковый, 1-4, 6, 7.

А в селе Андреевка ограничения электроснабжения будут применяться с 8 до 16 часов по ул. Заречная, 4-6, 6А, 7А, 8-13, 15-17; Центральная, 1, 3-5, 7-13, 15, 16, 18-34.

