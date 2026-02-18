Согласно утвержденному графику, 19 февраля в части населенных пунктов Полтавской области возможны перерывы в электроснабжении.

Для жителей Полтавской области обнародовали плановые графики отключения света на 19 февраля, ограничения, связанные с проведением профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Согласно утвержденному графику, 19 февраля в части населенных пунктов региона возможны перерывы в электроснабжении. Отключения носят технический характер и обусловлены выполнением необходимых ремонтных и профилактических мер по поддержанию стабильной работы сетей.

С 8 до 17 часов 19.02.2026 года из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ), не будет электричества в следующих населенных пунктах:

с.Вильный Степ улицы:

Вышнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),

Молодижна (б. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24а, 28, 33),

Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),

Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)

с.Крута Балка улицы:

Васыливська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),

Зелена (б. 4, 11, 13),

Квиткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),

Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),

Слобожанська (б. 19),

Тыха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Украинськых повстанцив (б. 42),

Центральна (б. 1/114),

Шевченка (б. 4, 7, 7А),

Ювилейна (б. 6/47, 27а)

С 10 до 16 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) свет выключат в селе Зачепыливка на улицах:

пров.Городний (б. 2, 5),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Мыру (б. 46, 57, 58, 59, 63, 82, 91, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

пров.Огородный (б. 1),

Пищана (б. 5а, 10, 22),

Польова (б. 2, 9, 11, 13, 16),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38)

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ, связанных с устранением жалоб потребителей, электричество выключат в селе Пологы на следующих улицах:

Мысанська (б. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 38, 42),

Новоселивка (б. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 35),

Новоселивська (б. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 32а, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49),

Ревазивська (б. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64).

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

