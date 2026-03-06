У Харкові з’явилися нові варіанти роботи для пенсіонерів, тому розповідаємо про вимоги й очікування роботодавців.

Робота для пенсіонерів у Харкові доступна в різних сферах, повідомляє Politeka.

Серед варіантів роботи для пенсіонерів у Харкові, які можна знайти на платформі work.ua - є позиції операторів call-центру, слюсарів та механіків на підприємствах міста.

Наприклад, компанія Adelina Call Center & BPO пропонує вакансію оператора call-центру з оплатою від 20 до 22 тисяч гривень на місяць, включно зі ставкою та бонусами.

Працівники консультують абонентів мобільного зв’язку, відповідають на запити клієнтів і вносять інформацію до бази даних. Для кандидатів важлива уважність, ввічливість та базові навички роботи з комп’ютером.

Крім того, на підприємстві «Сахарок, ООО» відкрито посаду слюсаря-ремонтника з оплатою до 27 тисяч гривень.

Дана робота для пенсіонерів у Харкові передбачає обслуговування кондитерського обладнання та своєчасну виплату заробітної плати.

Ще одна пропозиція надходить від «Полимерконтейнер, Харьковский завод, ООО», де потрібні механіки та слюсарі для обслуговування виробничого обладнання.

Працівники мають забезпечувати роботу машин і станків, дотримуватися порядку та сумлінно виконувати обов’язки.

Завдяки таким вакансіям люди старшого віку можуть залишатися соціально активними, підтримувати фінансову стабільність і одночасно займатися тим, що відповідає їхнім навичкам та інтересам.

Роботодавці надають офіційне оформлення та гарантують гідну оплату праці. Таким чином можливості для працевлаштування є в багатьох різних сферах, щоб кожен знайшов те, що йому до душі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто ризикує втратити соцпідтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: куди звертатися, щоб отримати дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме можуть надати та куди звертатися.