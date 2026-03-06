Нова система оплати за проїзд у Вінниці дає змогу швидко придбати електронний документ без готівки та черг.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці почала діяти у громадському транспорті та передбачає використання кольорових QR-кодів, повідомляє Politeka.

Про запуск повідомила місцева транспортна компанія. Спеціальні наліпки вже розміщують у автобусах, трамваях і тролейбусах.

Коди від ПриватБанку мають жовте маркування, від monobank — рожеве. Водночас розрахунок можливий карткою будь-якої фінансової установи.

Щоб отримати електронний квиток, пасажир обирає банк, сканує позначку та підтверджує платіж у застосунку. Після завершення операції на екрані смартфона з’являється документ із таймером дії 60 хвилин.

Через сервіс «Приват24» українцям потрібно відсканувати код, визначити кількість поїздок і спосіб списання коштів, а далі натиснути «Купити». Проїзний зберігається у розділі «Ще – Транспорт – Міський транспорт».

Якщо зчитування відбувається камерою телефона, сторінка відкривається у браузері. Там слід обрати пункт «Проїзд», зазначити потрібну кількість квитків і оплатити через Google Pay, Apple Pay або банківську картку. Для клієнтів monobank процедура спрощена — достатньо підтвердити платіж, після чого файл відкривається автоматично.

Також варто зауважити, що квиток одразу відображається на дисплеї. Для перевірки чинності застосовується геолокація, а в самому документі зазначають бортовий номер транспортного засобу.

Таким чином, Нова система оплати за проїзд у Вінниці дає змогу швидко придбати електронний документ без готівки та черг і контролювати час використання протягом однієї години.

