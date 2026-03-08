У відомстві пояснили, що жителі Донецької області, можуть втратити виплати через нову вимогу ПФУ.

Втрата пенсії для мешканців Донецької області можлива через вимогу, яку впровадив Пенсійний фонд України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Внутрішньо переміщені особи повинні до 1 квітня 2026 року поінформувати Пенсійний фонд України про те, що не отримують пенсійних або страхових виплат від російської федерації. Якщо таке підтвердження не буде надане, нарахування пенсії можуть припинити.

У відомстві пояснили, що жителі Донецької області, які пройшли фізичну ідентифікацію в період із 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але не подали заяву про відсутність виплат з рф, отримуватимуть кошти лише тимчасово — не довше ніж до 1 квітня 2026 року. Після цієї дати фінансування можуть зупинити, якщо необхідну інформацію не буде надано.

Передусім нова вимога стосується осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію чи перебуває за кордоном. У такий спосіб держава здійснює перевірку, щоб уникнути випадків подвійного отримання соціальних виплат.

Подати підтвердження можна кількома способами: через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, під час відеоідентифікації з представником установи або надіславши заяву поштою до територіального органу ПФУ. Крім того, інформацію можна зазначити при оформленні, поновленні чи продовженні пенсії. До заяви обов’язково додається документ, що підтверджує, що особа перебуває в живих.

У Пенсійному фонді наголошують, що проходження цієї процедури є обов’язковим. У разі її невиконання виплати можуть бути повністю припинені, навіть якщо людина має законне право на пенсію.

