У Полтавській області оновили оголошення про безкоштовне житло для ВПО, які розміщені на платформі "Допомагай".

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують як у Полтаві, так і в населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

На платформі "Допомагай" можна знайти різні варіанти безкоштовного житла для ВПО в Полтавській області, які публікують приватні особи.

У Пирятині сім'ї з дітьми можуть отримати трикімнатний будинок з газовим опаленням, розташований серед лісу та біля річки. Проживання надається за умови допомоги у догляді за бабусею 87 років, а всі деталі надають телефоном.

У селі Козлівщина, що в Котелевському районі, переселенці можуть отримати приватний будинок з усіма необхідними зручностями.

Помешкання з водою, каналізацією, душем, газовим опаленням, інтернетом та навіть інвертором на випадок відключення електрики.

Тут важливою умовою є взаємна допомога під час спільного проживання, і господарі віддають перевагу жінкам для комфортного співжиття.

Село знаходиться поруч із трасою, до Полтави 17 кілометрів, і маршрутки ходять часто, що робить пересування зручним.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області також пропонується в самому місті Полтава, у приватному будинку з садом та городом.

Тут можна поселитися як сімейним парам, так і окремим жінкам або людям похилого віку. Пропонується велика окрема кімната, часткові зручності, а в будинку проживає бабуся, яка сама доглядає за собою, хоч і має часткові вікові вади пам’яті.

Власники наголошують на охайності та порядності потенційних мешканців, а всі подробиці можна уточнити за телефоном 0982494104.

Варто наголосити, що на платформі "Допомагай" регулярно зʼявляються нові оголошення. Тож варто слідкувати за оновленнями, щоб знайти собі тимчасовий прихисток.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно для отримання цієї підтримки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: які документи потрібні для оформлення виплат.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області: кому доступний прихисток.