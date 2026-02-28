Актуальний прогноз погоди в Харкові на березень демонструє кілька критичних періодів.

Прогноз погоди в Харкові на березень вказує на затяжний характер холодів, оскільки середня добова температура в регіоні досі лишається від’ємною, передає Politeka.

За словами фахівчині обласного гідрометцентру Анни Глушко, початок календарної весни не принесе миттєвого тепла через вплив потужних повітряних мас.

Температурні гойдалки першої декади

Найближчим часом область перебуватиме під дією антициклону. Це зумовить значну амплітуду коливань:

Нічні показники: Стовпчики термометрів опускатимуться до -8 градусів. Синоптики наголошують, що це повноцінна морозна погода, а не короткочасне зниження.

Стовпчики термометрів опускатимуться до -8 градусів. Синоптики наголошують, що це повноцінна морозна погода, а не короткочасне зниження. Денні значення: Після сходу сонця повітря прогріватиметься до +2, +5 °C.

Така нестабільність спричинена атлантичними фронтами, які раніше принесли на Харківщину ожеледь та шквальний вітер. Порівняно з минулими роками, поточний сезон виявився значно сніжнішим.

Актуальний прогноз погоди в Харкові на березень демонструє кілька критичних періодів:

З 2 по 8 число: Очікується найбільш вологий етап. Можливий мокрий сніг із дощем, особливо інтенсивний у п’ятницю та суботу. З 10 по 15 число: Хмарність чергуватиметься з проясненнями. Ожеледиця на дорогах зберігатиметься через нічні "мінуси". Після 16 березня: Прогнозується перехід до сонячних днів. Денний максимум сягне +5 градусів, проте вночі все ще фіксуватимуть 0 або -2.

Аналіз погодних аномалій

Глушко зазначає, що метеорологічне літо чи весна наступають лише після стійкого переходу через нульову відмітку. Поки що атмосферний тиск залишається високим, що стримує прихід справжнього потепління. Весь березневий період буде динамічним: відлиги змінюватимуться заморозками, що типово для перехідного сезону в нашому краї.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс