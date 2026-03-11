Дефіцит продуктів у Львівській області загострює ситуацію на молочному сегменті та підсилює тиск на фермерів, повідомляє Politeka.

Закупівельна вартість сировини знизилася до 14 гривень за кілограм, аналітики допускають падіння до 10–12.

Рівень оплати вже наблизився до межі рентабельності. Невеликі господарства працюють практично без запасу міцності.

Власники тварин скорочують стадо, зменшують площі під силосом, частину худоби здають на м’ясокомбінати. Коротка пауза у виробничому циклі часто завершується повною ліквідацією підприємства.

Гендиректор компанії «Альфа Фуд Імпекс» Максим Залізняк пояснює: ферми на 100–200 корів ледве перекривають витрати. Великі комплекси з тисячами голів тримаються завдяки масштабності та оптимізації процесів.

Катерина Скрильник, власниця сімейного господарства, говорить про іншу проблему. Навіть виготовлення крафтового сиру й продаж бичків не забезпечують стабільного доходу. Додатковий тиск створюють нові вимоги щодо утримання тварин, дорожча енергія та складний доступ до позик. У її населеному пункті кількість дійних корів за кілька років скоротилася у п’ять разів — із п’яти сотень до ста.

Керівник ферми «Перемога» Дмитро Соломаха попереджає: зниження до 10–11 гривень змусить скоротити третину або навіть половину стада. Серед причин — перевиробництво та глобальні коливання вартості масла, сухого молока, сирів.

Виконавчий директор «Спілки молочних підприємств України» Арсен Дідур зазначає, що конкурентну позицію збережуть комбіновані оператори, які поєднують вирощування й переробку та виходять на зовнішні ринки. Невеликі об’єднання залишаються фінансово вразливими.

Фахівці радять дрібним виробникам переходити у нішеві напрями, розвивати власну переробку або робити ставку на органічний сегмент. Протягом найближчих місяців галузь може втратити частину малих учасників, а розцінки залишаться низькими.

Експерти очікують поступове відновлення після третього кварталу 2026 року. Попит здатні підтримати країни Азії та Африки. Водночас результат залежатиме від здатності аграріїв зменшити витрати й утримати стадо.

Таким чином, Дефіцит продуктів у Львівській області змушує підприємців переглядати стратегії, шукати додаткові канали збуту та адаптуватися до нових економічних умов.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.