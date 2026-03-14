Безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна знайти через платформу "Допомагай".

У Київській області триває ініціатива безкоштовного житла для ВПО, що діє у столиці та населених пунктах регіону через платформу «Допомагай», повідомляє Politeka.

Оголошення передбачають тимчасове розміщення на період воєнного стану. Власники нерухомості публікують пропозиції з різними умовами перебування та форматом проживання.

Один із варіантів — окрема кімната у приватному будинку на вулиці Головатого в Києві. Помешкання розраховане на двох осіб та підходить для жінки або матері з дитиною від трьох років. У будинку є кухня, ванна кімната, санвузол, вода, а також можливість самостійно готувати їжу. Опалення пічне. Грошова оплата не вимагається, однак господарі просять допомагати у щоденних побутових справах.

Ще одна пропозиція розташована в селі Романків Обухівського району на вулиці Лісова. Там доступний трикімнатний будинок з автономним опаленням, газопостачанням, електрикою, каналізацією та інтернетом. Локація знаходиться у лісовому масиві приблизно за 18 кілометрів від Києва.

Серед умов проживання — догляд за територією та виконання господарських робіт. Йдеться про косіння газону, прибирання листя, очищення доріжок від снігу, контроль роботи котлів і генератора, а також дрібний ремонт за потреби.

Окремо зазначено, що безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне для чоловіка у столиці на будь-який термін. Проживання дозволяють поєднувати з дистанційною роботою, підробітками або виконанням господарських завдань. Додатково пропонують вакансію вантажника з щоденною оплатою.

Платформа рекомендує потенційним мешканцям заздалегідь уточнювати деталі розміщення, формат співжиття та обсяг обов’язків, щоб уникнути непорозумінь і швидше адаптуватися до нових умов.

