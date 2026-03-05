Рекомендуємо завчасно ознайомитися з переліком населених пунктів, де 6 березня діятимуть графіки відключення світла у Кіровоградській області.

Українцям розповіли про додаткові графіки відключення світла у Кіровоградській області, що будуть діяти 6 березня, пише Politeka.net.

Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Рекомендуємо завчасно ознайомитися з переліком населених пунктів, де 6 березня діятимуть графіки відключення світла у Кіровоградській області, та врахувати можливі обмеження під час планування щоденних справ, аби уникнути незручностей.

У період із 9:00 до 17:00 через планові ремонтні роботи на електромережах тимчасові відключення електроенергії відбудуться в насленому пункті Веселівка — електропостачання буде відсутнє за визначеними адресами:

1-го Травня — № 1, 10-12

Кропивницького — № 7, 9, 11А, 22

Степова — № 2-3, 5-9, 11, 11а, 12, 15, 16а, 19

Черняхівська — № 6, 11, 13-14, 16-20, 22-24, 26, 28, 30, 32, 34-36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60-62, 64, 66-68, 70, 85, 35

Також з 9 до 17 години світло тимчасово вимикатимуть на окремих вулицях населеного пункту Краснопілка. Обмеження охоплять такі вулиці:

вул. Петра Бойка — № 1, 3, 5-13, 15-16, 18, 20-21, 23, 26-28, 34, 36, 39, 43, 46-47, 49-54, 58-59, 63, 65; вул. Сонячний пров. — № 1-6, 9-12; вул. Щаслива — № 1, 4-6, 8-9, 11, 13-15, 17-25, 27-28, 30, 36-39, 41-43, 46, 48, 52, 54

вул. Лісова — № 6-10, 13-19, 21, 24-29, 34-36, 38-42, 44-47, 49-50, 52, 55, 65, 72

Крім цього, з 9 до 17 години зникне електрика у Бірки — планові знеструмлення охоплять конкретні будинки:

вул. Сергія Горбатенка — № 3, 6-10, 13, 15, 18

З 9 до 13 години електроенергія буде тимчасово відключена у населеному пункті Хайнівка на низці вулиць:

Вишневий пров. — № 2;

вул. Лісова — № 1, 21, 25;

вул. Садова — № 10.

