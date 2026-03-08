Жителям обнародованы подробные графики отключения света в Полтавской области на неделю с 9 по 15 марта.

В Полтавской области на период с 9 по 15 марта запланированы отключения электроснабжения, которые затронут только отдельные населенные пункты, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Жителям обнародованы подробные графики отключения света в Полтавской области на неделю с 9 по 15 марта, что позволяет заблаговременно планировать повседневные дела и учитывать возможные временные перебои в электроснабжении.

09.03.2026 года с 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электросетей не будет электричества в следующих населенных пунктах:

Мала Перещепына улицы:

Лугова (б. 4А, 30, 46, 58),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежности (б. 1),

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Шевченка (б. 15А, 17, 17Б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пров.Шевченка (б. 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченкы (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96)

Забридкы улицы:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавый (б. 2),

пров.Лисный (б. 3),

Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)

10.03.2026 будут продолжаться отключения из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс. Электричество выключат по адресам:

пгт.Чернухы улицы:

Базарна (б. 1, 5, 7),

Богдана Вязовського (б. 8, 10, 11, 13),

Будивельныкив (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11а, 15),

пров.Будивельныкив (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9),

Вышнева (б. 2, 2ПУСТ, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 30, 32),

Максыма Аранчия (б. 2, 3, 7, 9а, 11),

Мележыка (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13),

Мыру (б. 28, 40),

Незалежности (б. 2),

Перелета (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 21),

Сковороды (б. 13, 17),

Стовпова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62а, 62 А, 62б, 64, 66, 68, 70, 72),

пров.Стовповый (б. 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 7, 8, 10, 70),

Травнева (б. 23, 32, 34),

Центральна (б. 23, 29),

Шевченка (б. 2).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области: как получить дополнительные выплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие подробности раскрыты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтавской области: как изменилась стоимость.