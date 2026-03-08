Мешканцям оприлюднено детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 9 по 15 березня.

У Полтавській області на період з 9 по 15 березня заплановані відключення електропостачання, які торкнуться лише окремих населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

09.03.2026 року з 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту та з технічного обслуговування електромереж не буде електрики в наступних населених пунктах:

Мала Перещепина вулиці:

Лугова (б. 4А, 30, 46, 58),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежності (б. 1),

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Шевченка (б. 15А, 17, 17Б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пров.Шевченка (б. 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченки (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96)

Забрідки вулиці:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавий (б. 2),

пров.Лісний (б. 3),

Молодіжна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)

10.03.2026 року триватимуть вимкнення через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас. Електрику вимкнуть за адресами:

смт.Чорнухи вулиці:

Базарна (б. 1, 5, 7),

Богдана В`язовського (б. 8, 10, 11, 13),

Будівельників (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11а, 15),

пров.Будівельників (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9),

Вишнева (б. 2, 2ПУСТ, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 30, 32),

Максима Аранчія (б. 2, 3, 7, 9а, 11),

Мележика (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13),

Миру (б. 28, 40),

Незалежності (б. 2),

Перелета (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 21),

Сковороди (б. 13, 17),

Стовпова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62а, 62 А, 62б, 64, 66, 68, 70, 72),

пров.Стовповий (б. 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 7, 8, 10, 70),

Травнева (б. 23, 32, 34),

Центральна (б. 23, 29),

Шевченка (б. 2).

