Переселенцям радять стежити за актуальністю документів та доходів, щоб грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області надходила без перерв і забезпечувала стабільну підтримку.

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області у березні буде надаватися частині внутрішньо переміщених осіб, передає Politeka.net.

Про це повідомляють у Національній соціальній сервісній службі.

Нові переселенці можуть отримувати фінансову підтримку протягом перших шести місяців після оформлення статусу. Щомісячні виплати складають 2 000 гривень на дорослого, 3 000 гривень на дитину та 3 000 гривень на особу з інвалідністю.

Для оформлення допомоги необхідно мати довідку ВПО та подати заяву через мобільний застосунок «Дія», Центр надання адміністративних послуг або відділення Пенсійного фонду.

Працевлаштовані переселенці можуть розраховувати на додаткові щомісячні виплати: 2 000 гривень для офіційно працюючих та 3 000 гривень для людей з інвалідністю. Це допомагає частково покрити витрати на проживання та прискорює адаптацію в новому місці.

Після завершення базового періоду фінансування зберігається для соціально вразливих категорій: пенсіонерів, дітей-сиріт, осіб з обмеженими можливостями та інших громадян, які потребують підтримки. Виплати продовжуються для сімей, у яких середній дохід на одного члена не перевищує 9 444 гривні.

Оформити або поновити грошову допомогу для ВПО у Кіровоградській області можна через будь-який ЦНАП, застосунок «Дія» або безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду. Детальні умови доступні на офіційних порталах, де варто регулярно перевіряти актуальні повідомлення.

