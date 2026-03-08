Усі зміни внесені до графіку відключення газу на тиждень з 9 по 15 березня у Чернігові, щоб забезпечити безпечне проведення ремонтних робіт.

У Чернігові оприлюднили графік відключення газу на тиждень з 9 по 15 березня, який передбачає тимчасове припинення постачання у низці багатоповерхівок та приватних будинків через планові аварійно-ремонтні роботи, передає Politeka.

Інформацію про це надає Чернігівводоканал.

Зокрема, 9 березня з 08:40 до 15:00 буде відсутнє водопостачання у будинку на вул. Івана Богуна, 50. Мешканцям радять заздалегідь зробити запас питної води для побутових потреб.

11 березня ремонтні роботи на водопроводі Ду-400 мм по вул. Інструментальна, 17 триватимуть з 9:00 до 17:00. В цей час вода не надходитиме до багатоквартирного будинку за адресою вул. Інструментальна, 24А, а також до приватних будинків на вул. Литовська (№26–60А) та вул. Анатолія Погрібного (№2, 4). Обмеження торкнуться і юридичних споживачів за адресами вул. Інструментальна №17–34 та вул. Анатолія Погрібного, 4.

Мешканцям рекомендують забезпечити запас води та за потреби звертатися за консультацією за телефоном 0800-50-50-51.

Усі зміни внесені до графіку відключення газу на тиждень з 9 по 15 березня у Чернігові, щоб забезпечити безпечне проведення ремонтних робіт і мінімізувати незручності для жителів.

Міські служби наголошують, що підготовка до ремонтних робіт включає перевірку засувок та гідрантів, щоб уникнути аварій під час відключення.

Спеціалісти радять мешканцям перевірити запаси води заздалегідь і зберігати її у чистих контейнерах.

Планові роботи проводяться у координації з аварійними бригадами, які готові оперативно усувати непередбачені ситуації.

Жителям рекомендують закрити крани та переконатися, що газові прилади вимкнені перед початком робіт.

