У Чернігові оприлюднили графік відключення газу на тиждень з 9 по 15 березня, який передбачає тимчасове припинення постачання у низці багатоповерхівок та приватних будинків через планові аварійно-ремонтні роботи, передає Politeka.

Інформацію про це надає Чернігівводоканал.

Зокрема, 9 березня з 08:40 до 15:00 буде відсутнє водопостачання у будинку на вул. Івана Богуна, 50. Мешканцям радять заздалегідь зробити запас питної води для побутових потреб.

11 березня ремонтні роботи на водопроводі Ду-400 мм по вул. Інструментальна, 17 триватимуть з 9:00 до 17:00. В цей час вода не надходитиме до багатоквартирного будинку за адресою вул. Інструментальна, 24А, а також до приватних будинків на вул. Литовська (№26–60А) та вул. Анатолія Погрібного (№2, 4). Обмеження торкнуться і юридичних споживачів за адресами вул. Інструментальна №17–34 та вул. Анатолія Погрібного, 4.

Мешканцям рекомендують забезпечити запас води та за потреби звертатися за консультацією за телефоном 0800-50-50-51.

Усі зміни внесені до графіку відключення газу на тиждень з 9 по 15 березня у Чернігові, щоб забезпечити безпечне проведення ремонтних робіт і мінімізувати незручності для жителів.

водопостачання

Міські служби наголошують, що підготовка до ремонтних робіт включає перевірку засувок та гідрантів, щоб уникнути аварій під час відключення.

Спеціалісти радять мешканцям перевірити запаси води заздалегідь і зберігати її у чистих контейнерах.

Планові роботи проводяться у координації з аварійними бригадами, які готові оперативно усувати непередбачені ситуації.

Жителям рекомендують закрити крани та переконатися, що газові прилади вимкнені перед початком робіт.

