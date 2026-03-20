Дефицит продуктов в Одессе заставляет жителей планировать заранее покупки и внимательно следить за ценами на популярные товары.

Дефицит продуктов в Одессе сейчас оказывает ощутимое влияние на продажу гречки, сообщает Politeka.net.

Эта популярная крупа, входящая в ежедневный рацион многих украинцев, начала не хватать из-за рекордно низкого урожая.

Сергей Громовой, исполнительный директор Международной ассоциации гречихи, объяснил: прошлогодний сбор оказался одним из самых слабых за последние 25 лет. Несмотря на постоянный спрос, объемы внутреннего производства не позволяют полностью удовлетворить потребности потребителей. По его словам, ситуация напоминает период, когда страна уже испытывала нехватку крупы, за исключением неурожайного 2019 года.

Громовой отмечает: покрыть дефицит можно только из-за импорта. Ранее основными экспортерами гречихи были Россия, Китай и Украина. Сейчас Россия остается единственным активным поставщиком на внешние рынки, Китай преимущественно импортирует, а собственных запасов у Украины нет, чтобы обеспечить продажи за рубеж.

Прямые поставки из России заблокированы из-за войны. В то же время, существуют альтернативные маршруты: часть продукции поступает через Казахстан. Крупа из Алтайского края, производящего почти половину российской гречки, возделывается на казахстанских предприятиях и уже как местный товар попадает на украинские рынки.

Специалист прогнозирует, что такой импорт позволит сдержать рост цен. Ожидаемая стоимость гречихи будет колебаться между 60 и 90 гривнами за килограмм в зависимости от рыночной конъюнктуры и наличия продукции на полках.

Источник: AgroReview

Напомним, Politeka писала, Завершение отопительного сезона в Одесской области: когда прекратят подачу тепла в 2026 году.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: как магазины изменили цены.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: водоканал рассказал о новых ценах, все подробности.