Обмеження руху транспорту в Чернівцях ввели на кількох центральних вулицях міста, тому розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях стосуються двох основних ділянок, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, обмеження руху транспорту в Чернівцях запровадили у зв’язку з ремонтними роботами та оновленням інженерних мереж.

Так, на вулиці Миколи Гоголя, у районі будинку № 2, частково перекрили проїзд. Це пов’язано з капітальним ремонтом, що включає влаштування підземних контейнерних майданчиків.

Часткове перекриття триватиме до 1 червня 2026 року. Місцеві мешканці та водії повинні враховувати ці зміни під час планування щоденних поїздок, оскільки на ділянці очікуються потенційні затори.

Водночас, на вулиці М. Драгоманова у Чернівцях рух транспорту буде повністю обмежений на три місяці. Роботи розпочалися 28 лютого і триватимуть до 1 травня 2026 року. Про це йдеться у розпорядженні міського голови.

Підрядна організація буде встановлювати водопровідну камеру на існуючій мережі, що є частиною комплексного ремонту інженерних комунікацій.

Після завершення основних будівельних робіт дорожнє покриття та тротуари відновлюватимуть до 5 травня. Для водіїв це означає, що протягом усього цього періоду проїзд цією ділянкою буде неможливий.

Окрім цього, маршрути громадського транспорту, на час віконання ремонтних робіт, можуть зазнати тимчасових змін. Жителі міста та водії повинні бути готові до того, що незручності торкнуться не лише ділянок безпосередньо поруч із ремонтами, а й суміжних вулиць, де може виникати додатковий трафік.

Тож місцевим мешканцям радять заздалегідь планувати свої маршрути та бути готовими до ускраднень під час проїзду вказаних ділянок.

