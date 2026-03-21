Окончательное решение о завершении отопительного сезона в Одессе будет принято с учетом температуры воздуха.

Завершение отопительного сезона в Одессе и области в этом году будет зависеть не от календарной даты, а от фактических погодных условий, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Окончательное решение о завершении отопительного сезона в Одессе будет принято с учетом температуры воздуха. Правительство уверяет, что у страны достаточно ресурсов для стабильного теплоснабжения, поэтому при необходимости подачу тепла могут продлить даже в середине весны.

Как отметил Алексей Кулеба во время брифинга после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, завершение отопительного сезона в регионах, в частности в Одесской области, будет происходить с учетом температурного режима. По его словам, сейчас энергосистема работает стабильно, а запасы топлива достаточны, что позволяет не спешить с отключением тепла после начала календарной весны.

"Мы готовы работать и до 15 апреля. Будем ориентироваться исключительно на температурный режим", - отметил Алексей Кулеба.

Он подчеркнул, что система теплоснабжения может функционировать столько времени, сколько потребуется для обеспечения комфорта жителей. Такой подход поможет избежать ситуаций, когда отопление выключается слишком рано, а дома остаются холодными во время возможных весенних похолоданий.

В то же время следует напомнить, что традиционно решение о завершении отопительного сезона принимается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд превышает +8°C. Именно этот показатель будет оставаться основным ориентиром для местных властей при определении даты отключения отопления.

