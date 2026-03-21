Остаточне рішення про завершення опалювального сезону в Одесі ухвалюватимуть з урахуванням температури повітря.

Завершення опалювального сезону в Одесі та області, цього року залежатиме не від календарної дати, а від фактичних погодних умов.

Про це повідомляє міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Остаточне рішення про завершення опалювального сезону в Одесі ухвалюватимуть з урахуванням температури повітря. Уряд запевняє, що країна має достатньо ресурсів для стабільного теплопостачання, тому за потреби подачу тепла можуть продовжити навіть у середині весни.

Як зазначив Олексій Кулеба під час брифінгу після засідання Ради національної безпеки і оборони України, завершення опалювального сезону в регіонах, зокрема на Одещині, відбуватиметься з урахуванням температурного режиму. За його словами, наразі енергосистема працює стабільно, а запаси палива є достатніми, що дозволяє не поспішати з відключенням тепла після початку календарної весни.

"Ми готові працювати і до 15 квітня. Будемо орієнтуватися виключно на температурний режим", — наголосив Олексій Кулеба.

Він підкреслив, що система теплопостачання може функціонувати стільки часу, скільки буде потрібно для забезпечення комфорту мешканців. Такий підхід допоможе уникнути ситуацій, коли опалення вимикають занадто рано, а будинки залишаються холодними під час можливих весняних похолодань.

Водночас варто нагадати, що традиційно рішення про завершення опалювального сезону ухвалюється тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищує +8°C. Саме цей показник і надалі залишатиметься основним орієнтиром для місцевої влади під час визначення дати відключення опалення.

