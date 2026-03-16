Наприкінці березня водії та мешканці одного з міст зіштовхнуться з тимчасовими труднощами на дорогах через обмеження руху транспорту в Вінницькій області.

Обмеження руху транспорту в Вінницькій області будуть пов’язані з проведенням капітального ремонту залізничних колій у місті Козятин, повідомляє Politeka.

За інформацією Козятинської міської ради, ремонтні роботи відбуватимуться на двох ключових залізничних переїздах: 3-го км, що пролягає на напрямок Козятин - Вівсяники, та 5-го км, який веде через село Козятин на Іванківці.

В окремі дні курсування автотранспорту на вказаних ділянках буде тимчасово припинено, що вимагатиме від водіїв планувати об’їзди заздалегідь.

Обмеження руху транспорту у Вінницькій області виглядатимуть так:

Згідно з графіком, залізничний переїзд 3-го км буде закритий для проїзду 23, 24 та 27 березня 2026 року. В ці дні курсування автівок здійснюватиметься з 08:00 до 21:00.

У свою чергу, переїзд 5-го км буде недоступний для транспорту 25, 26, 28 та 29 березня 2026 року з тих самих ранкових та вечірніх годин.

Такі обмеження руху транспорту в Вінницькій області пов’язані із запланованим капітальним ремонтом залізничних колій та інфраструктури.

Він включає оновлення рейок, шпал та облаштування систем безпеки на переїздах. Міська рада попереджає, що під час закриття залізничного переїзду 3-го км водії зможуть користуватися об’їздом через переїзд 5-го км.

А при закритті 5-го км - об’їзд здійснюватиметься через переїзд 3-го км. Такі заходи дозволяють організувати проїзд максимально безпечно та зменшити ризик затримок або аварійних ситуацій.

Пасажирський та вантажний транспорт на період робіт має дотримуватися вказаних об’їздів, щоб уникнути непередбачуваних затримок на маршрутах і забезпечити безпечне пересування для всіх учасників дорожнього руху.

Останні новини України:

