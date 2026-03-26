Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области можно найти через онлайн-платформу «Допомагай», где публикуют объявления о временном проживании для людей, вынужденных покинуть свои дома, сообщает Politeka.

Сервис позволяет быстро просмотреть доступные варианты и связаться с владельцами.

На платформе размещают предложения из разных населённых пунктов. Пользователи могут ознакомиться с описанием жилья, условиями проживания и сроками пребывания.

Одно из объявлений опубликовано в Бродовском районе по улице Школьной. Там предлагается частный дом с тремя комнатами, кухней, ванной и санузлом. На территории есть двор, хозяйственные постройки и огород. Рядом работают школа и детский сад, что удобно семьям с детьми.

Другой вариант расположен в селе Желдец Каменка-Бугского района по улице Вишневой. В доме есть четыре комнаты, кухня и подключенные коммуникации — газ, вода и интернет. Санузел находится во дворе. Хозяева готовы принять женщину на любой период.

Специалисты отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области включает в себя различные форматы размещения — от комнат до отдельных домов. В большинстве случаев жилье имеет базовые условия для проживания.

Переселенцам рекомендуют регулярно проверять новые объявления на платформе, уточнять детали непосредственно с владельцами и договариваться об условиях проживания перед переездом.

